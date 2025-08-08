Ufficiale Il Fortuna Dusseldorf fa sul serio: dal Friburgo arriva il nazionale kosovaro Florent Muslija

Il Fortuna Dusseldorf ha annunciato il suo decimo acquisto estivo: si tratta di Florent Muslija, attaccante offensivo di 27 anni che arriva in prestito dal Friburgo per la stagione in corso. Al giocatore è stata assegnata la maglia numero 24 e la società si è assicurata anche un’opzione di riscatto.

Nato ad Achern, nella regione del Baden, Muslija ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Karlsruher, club con cui si è formato fino a diventare professionista. Nel 2018 è passato all’Hannover, allora militante in Bundesliga, dove ha collezionato le sue prime presenze nella massima serie tedesca. Dopo alcune stagioni in Bassa Sassonia, ha vestito le maglie del Paderborn e, dal 2024, del Friburgo. In carriera il nazionale kosovaro ha disputato complessivamente 38 partite in Bundesliga, segnando 2 gol, oltre a 125 presenze e 29 reti in Zweite Liga. Estremamente versatile, può agire sia da trequartista centrale sia sulle fasce offensive.

Klaus Allofs, direttore sportivo e comunicazione della Fortuna, ha commentato: "Florent è un giocatore esperto che ha dimostrato il suo valore soprattutto in seconda divisione. Siamo felici di averlo convinto a unirsi a noi". Anche il direttore sportivo Christian Weber ha sottolineato il contributo che Muslija potrà dare: "La sua creatività, la capacità realizzativa e gli ottimi calci piazzati arricchiranno il nostro attacco. Siamo lieti che abbia scelto la Zweite Liga per dimostrare il suo valore e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi". Muslija ha dichiarato: "Mi è piaciuto molto il progetto della società e il ruolo che potrei avere. Voglio dare il massimo per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e sono entusiasta di vivere in una città fantastica con tifosi super e uno stadio magnifico".