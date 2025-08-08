Ufficiale Krisztian Lisztes torna in prestito al Ferencvaros. L'Eintracht lo cede fino a giugno

L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato la cessione in prestito di Krisztian Lisztes al Ferencvaros, squadra dove il giovane centrocampista ungherese è cresciuto calcisticamente. Il prestito durerà per l’intera stagione 2025/26, con l’obiettivo di permettere al classe 2005 di ritrovare continuità e minuti importanti.

Arrivato nell’estate del 2024 da Budapest, Lisztes ha vissuto una prima annata complicata in Germania, rallentato da diversi infortuni che gli hanno permesso di collezionare appena tre presenze con l’Under 21 dell’Eintracht. Il suo contratto con il club tedesco resta valido fino al 30 giugno 2029.

Il direttore sportivo dell’Eintracht, Timmo Hardung, ha commentato così la decisione: "Krisztián Lisztes ha un grande potenziale, che purtroppo non ha potuto mostrare nel suo primo anno con noi. Siamo convinti che questo ritorno in prestito al suo club d’origine gli permetterà di accumulare minuti e di proseguire nel suo percorso di crescita". Il ritorno a casa potrebbe dunque rappresentare un passaggio fondamentale per rilanciare la carriera del giovane talento ungherese.