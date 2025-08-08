Ufficiale Bonini saluta il Catanzaro. Va a titolo definitivo all'Almeria: firma un contratto di 6 anni

Dalla Serie B italiana a quella spagnola: il difensore del Catanzaro Federico Bonini ha definitivamente salutato la compagine calabrese, passando a titolo definitivo agli spagnoli dell’Unión Deportiva Almeria: per lui, contratto pluriennale. Ha infatti firmato con il club per i prossimi sei anni.

Di seguito la nota della società calabrese:

"L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Federico Bonini all’Unión Deportiva Almería, club spagnolo militante nella Segunda División.

Arrivato in giallorosso nella stagione 2023/2024, Bonini ha dimostrato dedizione e grande spirito di squadra, offrendo un contributo prezioso sia dentro che fuori dal campo.

La società ringrazia Federico per il lavoro svolto con la maglia delle Aquile e gli rivolge un sentito in bocca al lupo per la nuova avventura professionale.

Ha fatto seguito anche il comunicato degli spagnoli: "Federico Bonini è biancorosso!

Il difensore centrale italiano arriva dal Catanzaro, e ha firmato per le prossime sei stagioni.

Benvenuto, Federico!".