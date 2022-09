ufficiale Malta, Mangia sospeso dal ruolo di ct. "Presunta violazione delle nostre politiche"

La Malta FA comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione. L'Associazione non commenterà ulteriormente fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all'interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente. Per la partita contro Israele la squadra sarà guidata dal vice allenatore Davide Mazzotta.