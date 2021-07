ufficiale Manchester City, il giovane Issa Kaboré ceduto in prestito secco al Troyes

vedi letture

Colpo in difesa per il Troyes. Come riporta il sito ufficiale della società, nella giornata di oggi il club neopromossa in Ligue 1 ufficializzato l’ingaggio di Issa Kaboré. Il giovane esterno destro classe 2001 arriverà in prestito per una stagione dal Manchester City.