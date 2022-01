ufficiale Manchester United, l'ex atalantino Diallo va in prestito ai Rangers

I Rangers rendono noto di aver preso in prestito dal Manchester United fino al termine della stagione Amad Diallo. 19 anni, l'ex Atalanta, acquistato dai red devils per oltre 20 milioni più 20 di eventuali bonus, non ha trovato fin qui spazio in prima squadra: solo una presenza in Champions League contro lo Young Boys, a vittoria del girone già acquisita.