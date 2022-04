ufficiale Manchester United, Matic annuncia: "Lascio i red devils a fine stagione"

È ufficiale, Nemanja Matic lascia il Manchester United a fine stagione. È lo stesso centrocampista serbo ad annunciarlo attraverso un post sul suo account Instagram: "Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione al Manchester United. Ho informato la dirigenza, l'allenatore e i giocatori della mia scelta. È stato un grande onore e un privilegio giocare per questo grande club. Un grande ringraziamento ai tifosi per il loro incrollabile supporto. Darò tutto me stesso da qui fino al termine di questa stagione per aiutare i miei compagni di squadre a finire nella miglior posizione possibile". 33 anni, Matic è arrivato al Manchester United nel luglio 2017 dal Chelsea e il suo contratto è in scadenza. Con i red devils ha totalizzato 183 partite, segnando 4 reti.