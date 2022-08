ufficiale Matias Vargas lascia l'Espanyol e vola in Cina. Ha firmato con lo Shanghai Port

Nuova avventura per Matias Vargas. L'esterno sinistro argentino, 25 anni, lascia l'Espanyol (club in cui era approdato nel 2019) e si trasferisce a titolo definitivo in Cina, dove vestirà la maglia dello Shanghai Port. L'ex Velez non è riuscito a imporsi nel campionato spagnolo ed era stato ceduto all'Adana Demirspor di Montella nella scorsa stagione.