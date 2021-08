ufficiale Metz, preso De Preville in attacco. Con l'arrivo dell'ex Bordeaux saluta un giovane

Movimenti di mercato in casa Metz. Il club granata di Francia ha infatti annunciato l'innesto di Nicolas De Preville, ex attaccante del Bordeaux che si era liberato dal club girondino e che ha sottoscritto un contratto fino al 2024. Contestualmente è stato comunicato anche un addio, quello di Georges Mikautadze, classe 2000 franco-georgiano girato in prestito ai belgi del Seraing per la prossima stagione.