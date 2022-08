ufficiale Monaco, il difensore Marcelin ceduto in prestito al Cercle Brugge

Jean Harisson Marcelin torna in Belgio. Il difensore francese, classe 2000, lascia il Monaco in prestito fino al termine della stagione per vestire nuovamente la maglia del Cercle Brugge, dove aveva già giocato nella stagione 2020/21.