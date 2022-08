ufficiale Monaco, il quarto acquisto estivo è il difensore Malang Sarr dal Chelsea

Quarto rinforzo arrivato dal mercato in quest'estate per il Monaco. La società del Principato ha infatti annunciato di aver acquistato il difensore francese Malang Sarr, classe 1999 che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Di seguito l'annuncio dato sulle pagine social del club transalpino.