ufficiale Munir lascia il Siviglia. L'ex Barcellona è un nuovo giocatore del Getafe

vedi letture

Adesso è ufficiale: Munir El Haddadi, attaccante di 26 anni cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e poi passato al Siviglia, lascia anche la compagine andalusa. È stato poco fa annunciato come nuovo giocatore del Getafe. Non è il solo a lasciare Siviglia: ceduto in prestito al Tenerife anche il giovane attaccante Ivan Romero (21 anni), che andrà dunque in seconda serie.