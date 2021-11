ufficiale Nani lascia Orlando City: "Il club ha deciso di non rinnovare il contratto"

Attraverso un comunicato pubblicato sui proprio account social, Nani ha annunciato che lascerà Orlando. La società americana, si legge, ha deciso di non rinnovare il contratto dell'esterno offensivo portoghese, dopo tre stagioni in cui ha segnato 31 reti in 88 presenze totali. L'ex Manchester United e Lazio ha voluto comunque ringraziare il club e i tifosi per l'accoglienza e il supporto: "Una città che chiamo casa", ha scritto.