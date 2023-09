ufficiale Niente Bayern per Bella-Kotchap: il difensore ceduto al PSV

L'estate di Armel Bella-Kotchap si chiude a meno di un'ora dal gong della fine del mercato. Il difensore del Southampton, che nel pomeriggio sembrava essere in procinto di approdare al Bayern Monaco come sostituto di Pavard, salvo poi non completare l'operazione per le tempistiche ridotte, è stato ceduto in questi minuti in Olanda, al PSV Eindhoven, che ha annunciato poco fa il suo acquisto in prestito.