ufficiale Niente Will Still, il Sunderland annuncia Michael Beale come nuovo tecnico

Will Still resterà al Reims fino al termine della stagione. Il giovane tecnico belga sembrava il favorito per la panchina del Sunderland, che ha esonerato Tony Mowbray diverse settimane fa. Dopo alcuni colloqui a Londra, però, Still ha deciso di rifiutare la proposta.

E così, i Black Cats hanno annunciato il nuovo manager: è Michael Beale, che ha guidato i Rangers fino a tre mesi fa. Ha firmato fino al 30 giugno 2026.