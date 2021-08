ufficiale Nizza, ecco Bulka. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal PSG

Continuano le cessioni dei portieri del PSG, che dopo l'arrivo di Gigio Donnarumma erano arrivati ad avere addirittura nove portieri in rosa. Dopo la cessione di Areola in Inghilterra, ecco che i parigini hanno completato un'altra uscita, quella di Marcin Bulka, ceduto al Nizza. Il portiere, cresciuto nel Chelsea, arriva con la formula del prestito con opzione di riscatto, come spiega il Nizza sui suoi canali social.