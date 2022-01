ufficiale Olympique Lione, dal Tottenham torna Ndombele. Prestito oneroso con diritto di riscatto

Doppia ufficialità in casa Olympique Lione. Dopo l'annuncio di Romain Faivre dal Brest, il club francese ha appena comunicato l'arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Il centrocampista - si legge - torna in prestito oneroso per 1,42 milioni di euro con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2022.

Questo il comunicato dell'OL sull'ex obiettivo fra le altre di Juve e Roma: