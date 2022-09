Sostituto di Ryan Giggs dal novembre 2020, l'allenatore Rob Page continuerà a svolgere la funzione di commissario tecnico del Galles anche ai prossimo Mondiali e non solo. La federcalcio del suo paese ha infatti reso noto il prolungamento del suo contratto per altri quattro anni, con scadenza al 30 giugno 2026. Una ricompensa al buon operato dell'ex difensore, 41 anni.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rob Page has signed a new four-year contract to take @Cymru to the @FIFAWorldCup and the next two qualifying campaigns.#TogetherStronger

— FA WALES (@FAWales) September 13, 2022