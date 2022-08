ufficiale PSG, ceduto Michut: il centrocampista passa al Sunderland a titolo definitivo

vedi letture

Edouard Michut al Sunderland era un affare fatto ma poi, quando il giocatore era già in Inghilterra per le visite mediche, il PSG ha voluto inserire una clausola che non è piaciuta alla controparte e tutto pareva saltato. Invece non è così. Tutto è bene quel che finisce bene: l'operazione si è sbloccata ed è già ufficiale. Il centrocampista classe 2003, dunque, si trasferisce in Championship a titolo definitivo.