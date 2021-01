ufficiale Racing Avellaneda, Lisandro Lopez lascia ma non si ritira. Possibile futuro in MLS

Lisandro Lopez lascia il Racing Avellaneda ma non il calcio giocato. Il centravanti, 37 anni e noto al calcio europeo per aver vestito le maglie di Porto e Lione ha dichiarato in conferenza stampa: "Dopo cinque anni meravigliosi, con momenti spettacolari e altri meno belli, ma con orgoglio, sono arrivato in un momento in cui sono molto stanco, vicino all'esaurimento fisico e soprattutto mentale. Ho deciso di finire questa tappa al club". Possibile un trasferimento negli Stati Uniti anche se Lisandro non si è sbilanciato: "Non posso dire dove vado perché ancora non è fatta. Sarebbe irrispettoso essere qui seduti ed essere già di un altro club. Ci sono trattative con alcuni club degli Stati Uniti ma niente è concluso".