UFFICIALE: Rangers, Juninho Bacuna va in Inghilterra e firma per il Birmingham

I Rangers rendono noto di aver ceduto Juninho Bacuna al Birmingham. 24 anni, centrocampista nazionale di Curaçao, firmato un contratto di tre anni e mezzo con il club inglese, attualmente 18° in Championship.

Juninho arrives! 😁

Blues are delighted to announce the signing of @jbacuna07 from Rangers for an undisclosed fee. Powered by @_FarleyandJones.

— Birmingham City FC (@BCFC) January 27, 2022