ufficiale Real Madrid, a Marvin Park servono minuti. Via dalla Castilla per il Las Palmas

Arrivato ormai sei anni fa nel Real Madrid, e dopo aver svolto la trafila con le selezioni giovanili dei blancos, per Marvin Park, esterno destro ispano-nigeriano di 22 anni, è arrivato il tempo di affacciarsi nel mondo dei pro. Lo farà in seconda serie spagnola: ufficiale il suo approdo in prestito al Las Palmas.