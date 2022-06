ufficiale Real Sociedad, saluta Portu. Prestito con diritto di riscatto al Getafe

Nuova avventura per Portu, nome d'arte dietro al quale si cela l'esterno spagnolo classe '92 Cristian Portugues Manzanera. Ufficiale il suo passaggio in prestito dalla Real Sociedad al Getafe, con questi ultimi che potranno acquisirlo in futuro a titolo definitivo grazie al diritto di riscatto in loro favore.