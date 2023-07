ufficiale Real Valladolid, Gonzalo Plata vola in Qatar. Ha firmato con l'Al-Sadd

vedi letture

Cessione importante per il Real Valladolid, che sta cercando di ricostruire la squadra per tornare subito nella massima serie spagnola. I Pucelanos hanno annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, di aver ceduto le prestazioni di Gonzalo Plata all'Al-Sadd, club qatariota. L'esterno offensivo ecuadoriano, classe 2000, si trasferisce per un importo di circa 12 milioni e firma un contratto fino al 30 giugno 2028-

Pilastro della Tricolor

Gonzalo Plata lascia dopo 67 presenze totali (34 in Prima Divisione, 30 in Seconda Divisione e 3 in Copa del Rey), in cui ha messo a segno sette reti. Arrivato nell'estate del 2021 in prestito dallo Sporting Clube de Portugal, è stato riscattato nella stagione successiva; nonostante la giovane età, è già un pilastro della Nazionale sudamericana, con cui ha segnato 5 gol in 35 presenze. Adesso per lui comincia una nuova avventura.