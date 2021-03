ufficiale Rifondazione Colo Colo, si parte con Rodriguez, Gaete e Fritz

Nelle scorse settimane vi abbiamo informato di come il Colo Colo si trovi di fronte alla necessità di rivoluzionare l'organico, al termine di una stagione orribile che per un soffio non ha portato il Cacique alla retrocessione.

Salutati già nove giocatori, tra cui nomi molto pesanti, il club di Santiago del Cile ha deciso di affidarsi ad un nuovo Direttore Sportivo, Daniel Moron, noto da queste parti per la vittoria nella Copa Libertadores del 1991.

In queste ore sono stati presentati i primi acquisti del nuovo corso bianconero. Si tratta di Martin Rodriguez (26), attaccante esterno che torna a vestire questa maglia dopo aver trascorso gli ultimi quattro anni in Messico, tra Cruz Azul, UNAM Pumas, Atletico Morelia e Mazatlán FC. Rodriguez ha esordito con la nazionale cilena nel 2014 e finora ha raccolto dodici presenze ed un goal. Vincolo in essere sino alla fine dell'anno solare.

Lo stesso ruolo riveste anche Juan Carlos Gaete (23), a sua volta con un passato nel Colo Colo, arriva dal Cobresal ed è nel giro della rappresentativa andina. Accordo quadriennale.

Coetaneo e pari ruolo anche Felipe Fritz (23), prelevato a titolo definitivo dall'Union Española. Contratto valido fino a dicembre.