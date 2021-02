Archiviata una stagione pessima sotto ogni aspetto, con la squadra ad un passo dalla prima retrocessione nella sua storia, il Colo Colo decide di rinnovarsi salutando nove giocatori di livello assoluto.

Il primo è Jorge Valdivia (37), un vero e proprio mito per il calcio cileno. Il contratto della durata iniziale di tre mesi non è stato rinnovato e così El Mago si ritrova libero dopo aver riabbracciato per l'ennesima volta il club della sua vita.

Stessa sorte per due vecchie conoscenze del calcio italiano, il centrocampista Matias Fernandez (34), ex di Fiorentina e Milan, colonna della nazionale andina, e il compagno di reparto Carlos Carmona (33), altro protagonista de La Roja, visto dalle nostre parti con le maglie di Reggina ed Atalanta.

Esperienza finita anche per il bomber Esteban Paredes (40), attaccante centrale che lascia il club dopo sette anni e 164 goal realizzati. La società lo ringrazia chiamandolo "leggenda assoluta".

Si congedano anche i difensori argentini Julio Barroso (36), arrivato nel 2014 e schierato 174 volte con la maglia bianco nera, e Juan Insaurralde (36), destinato a trasferirsi all'Independiente.

Infine si registra lo svincolo di Pablo Mouche (33), punta italo argentina arrivata all'esordio nella rappresentativa albiceleste, del portiere cileno Miguel Pinto (37), anche lui giunto ad indossare la maglia della propria nazionale, e del connazionale e pari ruolo Dario Melo (27).

End of an era: Esteban Paredes is a Colo-Colo player no more. He arrived in 2009 as a fan of the club where he'd grow to become an absolute legend. He broke record after record and I don't think words can describe how big he has become for us.

Thank you, my captain. We love you. pic.twitter.com/HJL4vP94cx

— Colo-Colo in English (@CaciqueENG) February 18, 2021