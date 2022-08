ufficiale Rinforzo in attacco per il Maiorca. Dal Lione ecco Tino Kadewere

Nuova avventura per Tino Kadewere. L'attaccante dello Zimbabwe si trasferisce in prestito al Maiorca fino al 30 giugno 2023. Si tratta di un prestito oneroso (400.000 euro comprensivi di bonus), accompagnato da un'opzione di acquisto fissata a 8,5 milioni di euro, che potrà essere automatica al raggiungimento di determinati obiettivi, oltre al 20% sulla plusvalenza in caso di rivendita.