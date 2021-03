ufficiale Rivoluzione in casa Châteauroux: Marco Simone è il nuovo allenatore

Rivoluzione in casa Châteauroux. Il club francese, che milita in Ligue 2, ha annunciato che Michel Denisot è stato nominato nuovo presidente. Cambia anche l'allenatore, in panchina ci sarà Marco Simone. Sabato l'esordio contro il Sochaux per cercare di raddrizzare una stagione pessima: lo Châteauroux è ultimo in classifica a otto punti di distanza dal terzultimo posto valido per gli spareggi.