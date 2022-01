Attraverso i propri canali ufficiali, il Nottingham Forest ha annunciato l'addio di Rodrigo Ely. L'ex difensore di Milan, Avellino e Reggina ha risolto il suo contratto con il club inglese e ora è libero di firmare per una nuova squadra. Il brasiliano era arrivato nello storica società britannica a settembre, dopo essersi svincolato dall'Alaves.

✍️ #NFFC can confirm that Rodrigo Ely has left the club following the mutual termination of his contract

🤝 We wish Rodrigo all the best with his career

🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/Rl6GUlUOmH

