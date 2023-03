ufficiale Rooney accoglie un rinforzo dalla Premier. Da Nottingham arriva O'Brien

Nuova avventura e cambio di continente per Lewis O'Brien, centrocampista inglese classe 1998 che ha lasciato il Nottingham Forest per tentare l'avventura in MLS, negli Stati Uniti. Ufficiale il suo prestito al DC United allenato da Wayne Rooney fino all'estate, con diritto di riscatto fissato in favore del club americano.