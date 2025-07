Ufficiale Il Nottingham Forest si regala Igor Jesus dal Botafogo: ha appena steso il PSG

vedi letture

Il Nottingham Forest annuncia l'arrivo dell'attaccante del Botafogo Igor Jesus. Il nazionale brasiliano ha firmato un contratto quadriennale per una cifra stimata di 10 milioni di sterline, ovvero circa 11,6 milioni di euro. Di recente ha partecipato al Mondiale per Club dove ha segnato 2 reti, fra le quali quella decisiva per la vittoria sorprendente dei suoi contro il Paris Saint-Germain del 20 giugno.

Di seguito il comunicato del club. "Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'acquisto di Igor Jesus dal Botafogo.

L'attaccante 24enne ha firmato un contratto quadriennale, appena rientrato dalla Coppa del Mondo per Club FIFA. Durante la sua corsa alla qualificazione del Botafogo alla fase a eliminazione diretta, il brasiliano ha segnato due gol nel torneo, tra cui quello decisivo contro il PSG, ed è stato nominato Giocatore della Partita nelle prime due partite della squadra.

Il brasiliano ha iniziato la sua carriera nel Coritiba, dove ha esordito in prima squadra all'età di 18 anni. Nel 2020, Igor è passato allo Shabab Al Ahli, squadra degli Emirati Arabi Uniti, con cui ha segnato 43 gol e realizzato 20 assist in 88 presenze.

Rientrato in patria nel luglio 2024, Igor, grazie alle sue ottime prestazioni in nazionale, ricevette la sua prima convocazione internazionale, venendo selezionato per le partite di qualificazione del Brasile ai Mondiali di ottobre e novembre. Un inizio memorabile della sua carriera internazionale vide l'attaccante segnare al suo esordio contro il Cile e fornire un assist contro il Perù.

L'attaccante versatile, che può giocare sia come attaccante centrale che come ala, ha guidato l'attacco del Botafogo, che la scorsa stagione ha vinto la Serie A e la Copa Libertadores.

Tutti al Nottingham Forest danno il benvenuto a Igor, che si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra nella pre-stagione in vista della nuova stagione".

Dopo la firma, Igor Jesus ha dichiarato: "Sono davvero felice di far parte di questa nuova storia, soprattutto in un club come il Nottingham Forest. Non ho dovuto pensarci due volte prima di accettare l'offerta, l'ho accolta con entusiasmo. Ho accolto con entusiasmo il progetto che mi hanno proposto. Sono felice di venire qui e spero di fare un ottimo lavoro. Farò del mio meglio per raggiungere grandi risultati e portare gioia a tutta la famiglia Forest."

Ross Wilson, Chief Football Officer, ha dichiarato: "Abbiamo seguito Igor per un lungo periodo di tempo e siamo lieti che si sia unito al Club. Igor si unisce a una squadra forte e unita e siamo certi che si integrerà bene nel nostro gruppo. Il club continua a crescere e svilupparsi costantemente e sappiamo che Igor condivide questa ambizione mentre si trasferisce a Nottingham e l'entusiasmante sfida che lo attende in Premier League".