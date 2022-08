ufficiale Sainsbury vola in Qatar. L'ex Inter è un nuovo giocatore dell'Al Wakrah

Dopo due stagioni in Belgio, con la maglia del Kortrijk, si prospetta un'avventura piuttosto esotica per Trent Sainsbury, difensore australiano classe '92 che in Italia abbiamo visto all'opera con la maglia dell'Inter. Ha firmato un contratto della durata di un anno con l'Al-Wakrah, società che milita in Qatar.