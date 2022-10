ufficiale Salta la 4ª panchina in Ligue 1 in 5 giorni. Oscar Garcia esonerato dal Reims

Oscar Garcia non è più l'allenatore del Reims, lo rende noto il sito ufficiale del club. La squadra è attualmente quindicesima in classifica cion 8 punti ottenuti in 10 partite e una sola vittoria, avvenuta lo scorso 31 agosto sul campo dell'Angers. È la quarta panchina che salta in Ligue 1, tutte nel giro di pochi giorni: Bosz (Lione) il 9 ottobre, Der Zakarian (Brest) e Furlan (Auxerre) l'11. E oggi Garcia.