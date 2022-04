Matias Almeyda non è più l'allenatore dei San Jose Earthquakes. A comunicarlo è lo stesso club di MLS, che spiega sui propri canali ufficiali come l'ex Lazio, Parma e Inter abbia risolto in maniera consensuale il proprio contratto.

Il tecnico argentino, oggi 48enne, era arrivato alla guida dei nerazzurri nell'ottobre 2018.

NEWS: The Earthquakes have parted ways with head coach Matias Almeyda.

We want to thank Matias & his staff for 3+ memorable years at the club and wish them all well in the future.

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 18, 2022