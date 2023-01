ufficiale Schalke 04, acquistato Moritz Jenz dal Lorient: arriva in prestito

Lo Schalke 04 ha annunciato l'acquisto in prestito dal Lorient, via Celtic, del difensore Moritz Jenz. Il giocatore, dopo aver passato sei mesi in Scozia, approda in Bundesliga scegliendo il numero 25.