ufficiale Schalke04, la rivoluzione inizia con gli addii di Huntelaar e Kolasinac

Dopo la retrocessione in seconda divisione lo Schake04 ha dato il via ad un processo di profonda rivoluzione della squadra. Un rinnovamento che ha preso il via con l'ufficializzazione di due addii pesanti: quelli di Sead Kolasinac e Klaas-Jan Huntelaar. Al primo non è stato rinnovato il prestito e farà dunque ritorno all'Arsenal, club titolare del suo cartellino, mentre l'attaccante ex Milan e Real Madrid saluta per scadenza di contratto.