ufficiale Scott lascia il Bayern Monaco e prova l'avventura in Belgio. È dell'Anversa

Un giovane lascia il Bayern Monaco, in cui militava in forza alla seconda squadra, e tenta l’avventura in Belgio. Si tratta di Christopher Scott, esterno d’attacco tedesco classe 2002 annunciato qualche ora fa quale nuovo acquisto dell’Anversa, con cui ha sottoscritto un contratto di durata quadriennale.