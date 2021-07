ufficiale Shakhtar, un colpo brasiliano per De Zerbi. Preso Vinicius Tobias, arriverà nel 2022

Colpo in prospettiva per lo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino, allenato da Roberto De Zerbi, ha infatti annunciato di aver trovato un accordo con l’Internacional per Vinicius Tobias, che per le regole internazionali sui trasferimenti di minori si sposterà concretamente in Europa a fine febbraio 2022, quando compirà diciotto anni. Classe 2004, laterale difensivo destro con grandi qualità tecniche e atletiche, è considerato uno dei migliori prospetti del calcio verdeoro (qui un approfondimento sulle nostre pagine). Di recente, era stato seguito da top club europei come Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco. Lo Shakhtar non ha rivelato la cifra dell’affare, ma l’operazione costerà agli ucraini attorno ai 6 milioni di euro.