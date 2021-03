ufficiale Sion, esonerato Fabio Grosso. Il comunicato: “Si era creato malcontento"

Fabio Grosso non è più l'allenatore del Sion. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club svizzero ha reso noto di aver sollevato dall'incarico il tecnico italiano classe '77. "A seguito delle prestazioni sportive legate ai risultati della prima squadra che hanno creato un generale malcontento all'interno della famiglia dell'FC Sion - si legge -, la direzione del club ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per il match di domenica contro il Losanna in panchina si opterà per una soluzione interna e da lunedì si inizierà a cercare un nuovo tecnico".

Il Sion ha conquistato due punti nelle ultime cinque partite.