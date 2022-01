ufficiale Southampton, cambia la proprietà. La maggioranza va a Sport Republic

Il Southampton passa di mano. A confermarlo è stato lo stesso sito ufficiale, che ha spiegato che Sport Republic ha completato l'acquisizione di una percentuale controllante del club biancorosso. Sport Republic è un'azienda di investimenti nello sport e nell'intrattenimento. Martin Semmens, il CEO del Southampton, ha spiegato: "Negli ultimi due anni, con i soci del club, abbiamo cercato il partner giusto per portare avanti il club. Ora abbiamo trovato la soluzione perfetta. Sport Republic sono investitori con esperienza nel mondo dello sport professionistico".

Parole anche di Dragan Solak, l'investitore principe di Sport Republic: "Abbiamo esperienza in investimenti a lungo termine nello sport e nell'intrattenimento, Sport Republic è stata fondata per combinare queste esperienze e creare qualcosa di unico. Siamo felici di completare l'acquisizione come primo step della nostra stregua di investimento.

Il Chairman di Sport Republic, Henrik Kraft, ha aggiunto: "Saremo attivi e coinvolti, ma non stiamo iniziando nessuna rivoluzione. Siamo attratti dal Southampton perché è un club gestito bene e che segue una chiara e definita strategia. Il CEO continuerà nelle operazioni giorno per giorno, ma Sport Republic lavorerà con lui perché il club cresca. Faremo altri investimenti nei prossimi anni, vogliamo creare un portfolio con alta influenza nei club calcistici e altri sport in giro per il mondo. Ma siamo in un momento iniziale, questa acquisizione è il primo step".

Cos'è Sport Republic?

Un'azienda basata a Londra, fondata da Henrik Kraft e Rasmus Ankersen, con dietro l'investitore Dragan Solak. La visione è quella di aiutare lo sport business e la tecnologia a raggiungere la massima potenzialità. Dragan Solak è anche il fonder dello United Group, divenuto negli ultimi anni un leader nell'Europa del Sud in telecomunicazioni e media.