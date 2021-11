L'Aston Villa non ha perso tempo e ha già un nuovo manager. Steven Gerrard lascia i Rangers e si prepara a cominciare la sua prima avventura su una panchina di Premier League. Sarà dunque la leggenda del Liverpool il successore di Dean Smiith: farà il suo esordio contro il Briighton il prossimo 20 novembre.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021