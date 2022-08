Salta dopo appena cinque partite la panchina di mister Michael O'Neill. Il tecnico nordirlandese, come annunciano i biancorossi sui loro canali ufficiali, è stato esonerato dopo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte in quest'avvio di Championship.

Stoke City can confirm that manager Michael O’Neill has left the Club.

Assistant manager Dean Holden will take interim charge of the first-team.

— Stoke City FC (@stokecity) August 25, 2022