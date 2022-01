Un po' a sorpresa, Karol Swiderski lascia l'Europa e si trasferisce in MLS. Il PAOK Salonicco ha annunciato la cessione dell'attaccante polacco al Charlotte FC, squadra con cui ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025. Swiderski è una punta centrale e ha già segnato 6 reti in 14 presenze con la maglia della sua Nazionale.

Welcome to the QC Kingdom 👑 #ForTheCrown pic.twitter.com/sxCYGmwXbX

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 26, 2022