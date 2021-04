ufficiale Tianjin Jinmen Tiger, preso il nazionale ungherese Kadar

Tirato un sospiro di sollievo per l'iscrizione alla prossima Super League, rimasta in bilico fino all'ultimo, il Tianjin Jinmen Tiger si regala un rinforzo di prima qualità per la propria difesa. Si tratta del centrale ungherese Tamás Kádár (31), prelevato in prestito dallo Shandong Taishan.

Arrivato in Cina un anno fa, Kádár si è messo in mostra giovanissimo, tanto da essere acquistato a 18 anni dal Newcastle. Da lì i passaggi all'Huddersfield, Roda Kerkrade, Diósgyőri VTK in patria, Lech Poznan e Dinamo Kiev. Ed un posto rilevante nella nazionale magiara, con la quale ha collezionato ben 57 presenze dal 2010.