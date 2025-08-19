Ufficiale Jerome Boateng lascia il LASK dopo un anno: risolto il contratto del difensore tedesco

Jerome Boateng e il LASK hanno deciso di comune accordo di risolvere il contratto che legava il difensore tedesco al club austriaco fino all’estate 2026. Il 36enne lascia così Linz dopo un anno di permanenza, durante il quale ha collezionato 14 presenze ufficiali.

Nonostante le frequenti problematiche fisiche Boateng, campione del mondo nel 2014, ha portato in campo e nello spogliatoio una preziosa esperienza internazionale. La sua leadership si è rivelata particolarmente utile per la crescita dei giovani del LASK, che hanno potuto beneficiare dei suoi consigli e del suo supporto. "Jerome si è sempre comportato in maniera professionale e ha dato tutto per aiutare la squadra con la sua esperienza", ha dichiarato il direttore sportivo Dino Buric. "In particolare, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei nostri giovani. Per questo gli siamo estremamente grati e gli auguriamo ogni successo per il futuro".

L'ex giocatore di Bayern, Lione e Salernitana ha commentato: "Ringrazio il LASK per la fiducia e il tempo trascorso a Linz. Lavorare in un nuovo ambiente mi ha arricchito. Ora è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Presto svelerò quali nuove sfide, sia sportive che personali, mi aspettano". Un'altra avventura in campo o nuovi progetti?