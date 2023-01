ufficiale Tomas Pochettino saluta gli USA. Firma con il Fortaleza fino al 2025

vedi letture

Tomas Pochettino lascia nuovamente Austin. Il centrocampista argentino, classe 1996, vola in Brasile; il club americano lo ha ceduto a titolo definitivo al Fortaleza. Pochettino, cercato in passato anche dalla Fiorentina ed ex di River e Boca, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025.