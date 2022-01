ufficiale Un ex del Boca va al River. Tomas Pochettino lascia la MLS e torna in patria

Tomas Pochettino è un nuovo giocatore del River Plate. Il centrocampista argentino, classe 1996, torna dunque in patria; l'Austin lo cede in prestito per una stagione ai Millonarios, che fanno uno sgarbo ai rivali del Boca: Pochettino è cresciuto nel settore giovanile degli Xeneizes.