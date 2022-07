Il mago delle palle inattive vola a Londra. Gianni Vio entra infatti a far parte dello staff tecnico di Antonio Conte; l'arrivo del 69enne ex assistente di Roberto Mancini (ha vinto l'Europeo dello scorso anno) è stato annunciato dagli Spurs sui canali ufficiali.

We are delighted to welcome Gianni Vio to the Club as a member of Antonio Conte's coaching staff.

More information ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 11, 2022