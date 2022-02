ufficiale Trabzonspor, ecco il nazionale tedesco Under 19 Emrehan Gedikli

vedi letture

Altro acquisto per il Trabzonspor, che si è assicurato Emrehan Gedikli. Il club fa sapere che verserà al Bayer Leverkusen 800mila euro come indennizzo per la risoluzione del contratto del giocatore. 18 anni, nazionale tedesco Under 19, Gedikli ha firmato un contratto per quattro stagioni e mezzo.