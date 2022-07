ufficiale Troyes, salutano in due. Chadli va in Belgio, il coreano Suk risolve il contratto

Il Troyes ha realizzato una doppia uscita dalla propria rosa nelle scorse ore. Ceduto a titolo temporaneo al Lommel l'esterno marocchino, ma con doppio passaporto francese, Nassim Chadli (classe 2001), che giocherà in prestito nella squadra belga per la stagione 2022/2023. Addio con risoluzione del contratto, invece, per l'attaccante Hyun-jun Suk ('91), rilasciato dal club dello Champagne.